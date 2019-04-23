В доме в центре Москвы произошел пожар

В доме в центре Москвы произошел пожар

В московском районе Хамовники 23 апреля произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МЧС.

Согласно сообщению, информация о возгорании по адресу: Хамовнический вал, д. 24, поступила в 05:52 мск.

Когда на место происшествия прибыли спасатели, выяснилось, что горят личные вещи и мебель в одной из квартир. Общая площадь пожара составляла 5 кв. м.

​О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Специалистам удалось ликвидировать пожар к 06:08 мск.

​В ночь на 7 апреля ​при пожаре в жилом доме в центре Москвы погибли два человека. Возгорание произошло в одной из квартир по адресу: Кропоткинский переулок, д. 20, стр. Площадь пожара составила 25 кв. м. Пожарные спасли четырех человек с верхних этажей.

