В «Ритуале» объяснили причину возгорания на могиле певца Осина

Возгорание на могиле российского певца Евгения Осина произошло по вине посетителей Троекуровского кладбища, речи о причастности вандалов к инциденту не идет. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГБУ «Ритуал».

Там пояснили, что инцидент произошел несколько дней назад, при этом соседние захоронения не пострадали. В московском главке МВД агентству без уточнения имен сообщили, что полиция проводит проверку по факту осквернения одного из захоронений на Троекуровском кладбище.

До этого факт вандализма в разговоре с РБК опроверг концертный директор певца. Ранее об осквернении могилы вандалами сообщал телеканал РЕН ТВ. Отмечалось, что были сожжены венки, крест, а также сломана ограда и разбита табличка, установленная на могиле музыканта.

Евгений Осин скончался в ноябре 2018 года на 55-ом году жизни. Певец стал популярным после исполнения песен «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Качка», «Таня плюс Володя» и других.