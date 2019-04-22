Экс-глава Нацбанка Украины отказалась ехать из Англии на допрос в Киев

Экс-председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева отказалась явиться на допрос в Генпрокуратуру страны и пригласила следственные органы приехать для этого в Лондон, где она проживает. Об этом сообщают «Украинские новости».

«Я не собираюсь идти на допрос. Я живу и работаю в Лондоне. Если они хотят приезжать меня допрашивать, то пусть приедут и будут допрашивать», — сказала она.

По ее словам, она не имеет никакого отношения к махинациям бизнесмена Сергея Курченко, по делу которого ее вызвали на допрос. «Это вообще, кроме как политически мотивированным, никак невозможно назвать. Потому что я не то, что с Януковичем (бывшим президентом Украины) или Курченко никогда не виделась, или с Арбузовым (бывшим и.о. премьер-министра Украины, экс-главой НБУ) никогда не была знакома, я никогда не участвовала ни в какой сделке, ни в каком качестве», — подчеркнула Гонтарева.

Генеральная прокуратура Украины 22 апреля вызвала на допрос бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, замглавы АП Алексея Филатова и Валерию Гонтареву. В документах ведомства указывалось, что они являются «подозреваемыми в уголовном производстве» бизнесмена Сергея Курченко, который, по версии следствия, совершил масштабные хищения.