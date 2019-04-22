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Экс-глава Нацбанка Украины отказалась ехать из Англии на допрос в Киев

Экс-председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева отказалась явиться на допрос в Генпрокуратуру страны и пригласила следственные органы приехать для этого в Лондон, где она проживает. Об этом сообщают «Украинские новости».

«Я не собираюсь идти на допрос. Я живу и работаю в Лондоне. Если они хотят приезжать меня допрашивать, то пусть приедут и будут допрашивать», — сказала она.

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По ее словам, она не имеет никакого отношения к махинациям бизнесмена Сергея Курченко, по делу которого ее вызвали на допрос. «Это вообще, кроме как политически мотивированным, никак невозможно назвать. Потому что я не то, что с Януковичем (бывшим президентом Украины) или Курченко никогда не виделась, или с Арбузовым (бывшим и.о. премьер-министра Украины, экс-главой НБУ) никогда не была знакома, я никогда не участвовала ни в какой сделке, ни в каком качестве», — подчеркнула Гонтарева.

Генеральная прокуратура Украины 22 апреля вызвала на допрос бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, замглавы АП Алексея Филатова и Валерию Гонтареву. В документах ведомства указывалось, что они являются «подозреваемыми в уголовном производстве» бизнесмена Сергея Курченко, который, по версии следствия, совершил масштабные хищения.

В ноябре прошлого года Гонтарева дала интервью изданию «Новое время», в котором рассказала, что переехала на постоянное проживание в Лондон в октябре 2018 года. Там, по ее словам, она работает в Институте международных отношений Лондонской школы экономики. Также она сообщила, что снимает в столице Англии «маленькую двухкомнатную квартиру» вместе с сыном.

Теги: Валерия Гонтарева, Нацбанк Украины, допрос, Генпрокуратура
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