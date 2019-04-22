Кремль заявил об отсутствии переговоров с Лукашенко по качеству нефти

Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пока не обсуждали в ходе двусторонних переговоров проблему ухудшения качества российской нефти. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Именно по этой теме сейчас переговоров на уровне глав государств нет», — сказал представитель главы государства, предложив обратиться за комментариями «или в Минэнерго, или в компанию, которая обеспечивает транспортировку».

Об ухудшении качества поступающей из России нефти «Белнефтехим» заявил 19 апреля. Смесь Urals, которая поступает транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба», содержала высокую концентрацию хлорорганических соединений. Это, поясняли в белорусской компании, может привести к нарушению технологических режимов белорусских НПЗ.

Накануне в Минэнерго заявили, что проблема ухудшения качества нефти, которая поступает из России в Белоруссию, носит технический характер. В нефти превышен норматив по содержанию органических хлоридов, и компания «Транснефть» уже приняла меры, чтобы привести этот показатель в норму. В ведомстве заверили, что с Минском идет «конструктивный диалог» по вопросу выстраивания взаимоотношений.