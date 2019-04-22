Минэкономразвития повысило прогнозную цену отправляемого на экспорт газа

Министерство экономического развития изменило основные параметры прогноза социально-экономического развития страны, повысив плановую стоимость отправляемого на экспорт в дальнее зарубежье природного газа. Если в сентябре 2018 года прогнозировалось, что средняя стоимость экспортируемого газа составит в 2019 году $232 за тысячу куб. м, то теперь ведомство установило ее на уровне $249,8.

Такая цена установлена Минэкономразвития как в базовом, так и в консервативном вариантах развития экономики.

В то же время Минэкономразвития понизило прогнозы по цене газа, отправляемого на экспорт в дальнее зарубежье в 2020 году — до $218,7 за тысячу куб. м в базовом варианте. В 2018 году средняя цена экспортируемого в дальнее зарубежье газа составила $245,3 за тысячу куб. м.

В опубликованном Минэкономразвития документе отмечается, что экспорт трубопроводного газа из России к 2022 году увеличится до 231,2 млрд куб. м (+4,8% к уровню 2018 года), а к 2024 году — 250,4 млрд куб. м (+13,5% к 2018 году). Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) к 2022 году достигнет 50,5 млрд куб. м (+87,7% к 2018 году), а к 2024 году — 70,5 млрд куб. м (+162,1% к 2018 году).