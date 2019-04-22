Полиция Москвы начала проверку данных о хищении картины Левитана

Столичные полицейские начали проверку информации о хищении картины Исаака Левитана «Летний пейзаж. Пашня», которая находилась в частной коллекции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«В полицию поступило сообщение о хищении картины русского художника, находившейся в частной коллекции. В ходе проведенных мероприятий в тот же день картина была найдена сотрудниками полиции», — говорится в сообщении.

Сейчас, как отметили в московском главке МВД, проводится проверка, которая направлена на установление всех обстоятельств произошедшего.

Информацию о краже картины утром 22 апреля распространил ряд СМИ. По их данным, в полицию обратился директор Научно-исследовательской независимой экспертизы им. Третьякова. Он отметил, что передал картину по расписке женщине.