Полиция завела дело после заявления женщины о передаче браслета за ₽1 млн

Полиция завела дело после заявления женщины о передаче браслета за ₽1 млн

Полиция возбудила уголовное дело по факту обращения женщины, которая отдала украшение стоимостью свыше 1 млн руб. своей знакомой. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Заявление поступило в отделение полиции по Басманному району 21 апреля от женщины 1964 года рождения. В нем она указала, что 14 апреля передала браслет из желтого металла своей знакомой 1958 года рождения, которая остро нуждалась в деньгах.

Стоимость ущерба потерпевшая оценила в 1 млн руб. По данному факту возбуждено дело по ч. 2 ст. 158 УК России (кража).

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству городских новостей «Москва», что, по предварительным данным, знакомая потерпевшей имела онкозаболевание и нуждалась в средствах на лечение. «Женщина сначала отдала браслет, но затем пожалела и решила вернуть драгоценность, для чего обратилась в полицию», — заявил он.