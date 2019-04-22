Роспотребнадзор сообщил о начале сезона активности клещей

В России начался сезон активности клещей, предупредили в Роспотребнадзоре. Всего, по данным ведомства, с начала года от клещевого энцефалита привились более 1,2 млн. человек. Еще прививки планируется сделать более 3 млн. россиян, рассказали в пресс-службе.

Согласно еженедельным мониторинговым данным, которые проводят эксперты службы, количество обратившихся в больницу из-за укусов клещей на сегодняшний день не превышает среднемноголетних значений. Случаи заражения клещевым боррелиозом в 2019 году, указали в пресс-службе, — единичны.

В целом же в России в этом году планируется провести обработку против клещей на территории 350 тыс. га, рассказали в ведомстве. ​В большинстве субъектов страны, по информации представителей Роспотребнадзора, уже приступили к этой работе.

Ранее в ведомстве составили рейтинг регионов России, в которых, согласно оценкам специалистов, клещи сейчас наиболее активны. Результаты этого анализа 20 апреля опубликовала газета «Известия». В него, в частности, попали Крым, а также Краснодарский и Ставропольский края. Там, по информации службы, были зафиксированы первые укусы клещей.