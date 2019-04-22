Роспотребнадзор сообщил о начале сезона активности клещей

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 63,80 -0,25 EUR Бирж. 71,74 -0,31 Brent 74,17 +3,01% USD Нал. 64,28 63,43 EUR Нал. 72,25 71,36 USD ЦБ 63,96 -0,11 EUR ЦБ 71,92 -0,32 EUR/USD 1,1245 +0,0002 BTC/USD Бирж. 5 307,20 -14,70 IMOEX 2 582,02 +0,71% RTSI 1 274,99 +1,12% DJIA 26 559,54 +0,42% Nasdaq 7 998,06 +0,02%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 63,96 (-0,11) Quote, 19 апр, 13:04
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 71,92 (-0,32) Quote, 19 апр, 13:04
Роспотребнадзор сообщил о начале сезона активности клещей Общество, 10:36 В Крыму назвали ожидания от прихода Зеленского к власти на Украине Политика, 10:29 В Забайкалье потерпевшими от пожаров признали 645 человек Общество, 10:28 Не сошлись с партнером: как перейти от творчества к управлению бизнесом РБК и «Билайн» Бизнес, 10:26 С начала года москвичи взяли рекордное количество ипотечных кредитов Недвижимость, 10:25 Мосгорсуд объяснил освобождение Серебренникова из-под домашнего ареста Общество, 10:24 Американский сенатор допустил перенос базы из Турции в Грецию из-за С-400 Политика, 10:18 6 книг о бизнесе: выбор топ-менеджеров Стиль, 10:16 Лукашенко поздравил Зеленского с победой на выборах Политика, 10:08 Представитель Любови Успенской опроверг информацию о ее госпитализации Общество, 10:04 Как экономить на командировках и мотивировать сотрудников РБК и Промсвязьбанк, 10:03 Крипторынок потерял $4 млрд за сутки Крипто, 10:03 Вам покрышка: как шиномонтаж продает франшизу через Instagram Pro, 10:00 Компания ДЭТРА вошла в состав «ОГК Групп» Пресс-релиз, 10:00
Общество ,  
0 
Роспотребнадзор сообщил о начале сезона активности клещей

В России начался сезон активности клещей, предупредили в Роспотребнадзоре. Всего, по данным ведомства, с начала года от клещевого энцефалита привились более 1,2 млн. человек. Еще прививки планируется сделать более 3 млн. россиян, рассказали в пресс-службе.

Согласно еженедельным мониторинговым данным, которые проводят эксперты службы, количество обратившихся в больницу из-за укусов клещей на сегодняшний день не превышает среднемноголетних значений. Случаи заражения клещевым боррелиозом в 2019 году, указали в пресс-службе, — единичны.

В целом же в России в этом году планируется провести обработку против клещей на территории 350 тыс. га, рассказали в ведомстве. ​В большинстве субъектов страны, по информации представителей Роспотребнадзора, уже приступили к этой работе.

Ранее в ведомстве составили рейтинг регионов России, в которых, согласно оценкам специалистов, клещи сейчас наиболее активны. Результаты этого анализа 20 апреля опубликовала газета «Известия». В него, в частности, попали Крым, а также Краснодарский и Ставропольский края. Там, по информации службы, были зафиксированы первые укусы клещей.

Общество
Более 219 тыс. россиян обратились к медикам после укусов клещей

Также в списке Роспотребнадзора оказались Астраханская, Ростовская, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Калининградская, Свердловская и Иркутская области. Помимо этих регионов, клещи уже проснулись в Хакасии, Бурятии, Тыве, Красноярском и Алтайском краях, предупредили в пресс-службе.

Всего в России, уточняли в ведомстве, 19 субъектов, на всей территории которых распространяется вирусный энцефалит. Это, в том числе, Вологодская, Калининградская, Ленинградская и Новгородская области, а также Севастополь, республика Алтай и Алтайский край, следует из рейтинга Роспотребнадзора за январь 2019 года. Еще в 29 регионах, полагают эксперты, вирус распространен на части территории.

На закупку вакцин против клещей в этом году, отмечала газета, выделят 1,5 млрд руб.

В прошлом году, по оценкам Роспотребнадзора, после укусов клещей к медикам обратились более 219 тыс. россиян.

Теги: Роспотребнадзор, Россияне
Материалы по теме
Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей
Общество
Более 219 тыс. россиян обратились к медикам после укусов клещей
Общество
Число пострадавших от укусов клещей увеличилось до 175 тыс. человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter