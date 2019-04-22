Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России

Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».

За последние три года численность населения в ЕАО сократилась на 3,72%, в Магаданской области — на 3,53%, в Тамбовской — на 3,27%. Также в пятерку лидеров по убыли населения вошли Курганская область, где население уменьшилось на 3,16%, и Коми (3,1%). В абсолютном выражении наибольшая убыль отмечается в Саратовской (46,68 тыс. человек) и Нижегородской областях (45,68 тыс. человек), а также Алтайском крае (43,89 тыс. человек).

Лидером рейтинга по приросту населения стал Севастополь, где численность жителей увеличилась на 6,46%. Также высокие показатели роста населения отмечаются в Ингушетии (5,2%), Чечне (4,5%), Тюменской (4,41%), Ленинградской (3,88%) и Московской областях (3,84%). Москва заняла 12-е место в рейтинге (2,31%), Санкт-Петербург — седьмое (3,03%).

Исследование показало, что за три года численность населения возросла только в 25 регионах, а в 60 — сократилась.