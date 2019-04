Business Insider составил рейтинг 20 лучших смартфонов

Американское издание Business Insider составило рейтинг 20 лучших смартфонов в мире. Первой место в списке заняло устройство OnePlus 6T от одноименной компании.

Смартфон поступил в продажу осенью 2018 года. Издание поясняет, что у него отсутствуют многие современные технологические особенности других гаджетов — водонепроницаемость, сверхширокоугольный объектив или беспроводная зарядка. Но у устройства прекрасный внешний вид, и оно выполняет все базовые функции смартфона (съемка, запуск приложений и быстрая зарядка) «слишком хорошо». Кроме того, устройство стоит $550 — дешевле других смартфонов последнего поколения.

На втором месте расположился Galaxy S10e от Samsung ($750, вышел в марте 2019 года). Business Insider отмечает, что это лучший гаджет по соотношению цена-качества среди последних смартфонов Apple и Android c «великолепным дисплеем» и «превосходной камерой».

Третьим стал iPhone XR от Apple (вышел осенью 2018 года, $750), который журнал называет самым выгодном по цене в линейке последних трех выпущенных смартфонов Apple — так как его характеристики в целом аналогичные. Также в десятку, начиная с четвертого места в порядке убывания, попали: Galaxy S10 Plus, Galaxy S10, Google Pixel 3 and Pixel 3 XL (оба стали шестыми), Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS and iPhone XS Max (оба восьмые), Samsung Galaxy S9 Plus и iPhone X.