В Колумбии из-за схода оползня погибли 19 человек

В колумбийском департаменте Каука произошел сход оползня, который привел к гибели 19 человек.​ Об этом говорится на странице службы гражданской обороны Колумбии в Twitter.

Инцидент произошел в муниципалитете Росас на Панамериканском шоссе между городами Попаян и Пасто. Сообщается также о пяти пострадавших. Президент страны Иван Дуке, как указано на его странице в Twitter, прибыл на место происшествия и обеспечивает гуманитарную и иную поддержку пострадавшим.

В конце февраля ​на индонезийском острове Сулавеси произошел сход оползня, в результате которого не менее 60 человек оказались под завалами конструкций на незаконном золотодобывающем руднике. Из-за произошедшего погиб один человек.