Гуаидо поздравил Зеленского с победой

Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо в своем Twitter поздравил с победой на выборах Владимира Зеленского.

«В качестве президента Боливарианской Республики Венесуэла, я поздравляю народ Украины и Владимира Зеленского с их убедительной победой. Свободные выборы — это механизм, который позволяет людям выражать и воплощать в жизнь свое желание перемен», — написал лидер венесуэльской оппозиции.

Согласно данным украинской ЦИК, к настоящему моменту (5:40 мск) обработаны 75,99% протоколов избирательных комиссий. Лидер партии «Слуга народа» и шоумен Владимир Зеленский набирает 73,06% голосов, действующий президент Петр Порошенко — 24,6%. Вечером 21 апреля, после оглашения оценок экзитполов и первых данных ЦИК, Порошенко признал свое поражение и позвонил Владимиру Зеленскому, пообещав ему свои консультации. Зеленский, в свою очередь, публично сообщил, что не исключает возможность того, что Порошенко будет включен в состав нового украинского правительства в статусе министра.