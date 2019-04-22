Столкновения жителей с полицией в Грузии попали на видео

Youtube-канал Ruptly опубликовал видеозапись столкновения жителей ​Панкисского ущелья в Грузии с полицией, которые произошли во время протестов из-за строительства ​ГЭС.

На кадрах видно, как протестующие, в том числе пожилые женщины, кидают в полицейских камни и другие предметы, бьют по их защитным щитам руками и ногами, а также вступают с сотрудниками правоохранительных органов в громкие споры. Конкретно на этой видеозаписи полицейские в ответ силу не применяют.

Протесты у села Биркиани на севере Грузии начались из-за строительства ГЭС «Хадори-3», которое началось в воскресенье, 21 апреля. Претензии жителей Панкисского ущелья заключаются в том, что власти якобы пообещали провести с ними переговоры в Тбилиси для урегулирования спорных вопросов по стройке, но в итоге не сделали этого. Сообщалось, что полицейские применяли к протестующим спецсредства. Суммарно пострадали около трех десятков местных жителей и полицейских.