Глава МИД Швеции первой из-за границы поздравила Зеленского с победой

Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем первой из зарубежных представителей поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах. Об этом она написала в своем Twitter.

«Поздравляю Зеленского с победой на конкурентных президентских выборах на Украине», — говорится в сообщении.

Вальстрем также отметила, что Стокгольм продолжит сотрудничать с Киевом и поддерживать программу реформ, территориальную целостность и независимость Украины.

Ранее стали известны результаты национального экзитпола, согласно которым за Зеленского проголосовали 73,2%, за Порошенко — 25,3% избирателей.



