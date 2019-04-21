В России задержали бывшего депутата Армении Миграна Погосяна

В России задержали бывшего главу Службы принудительного исполнения судебных актов, депутата от Республиканской партии Армении Миграна Погосяна. Об этом сообщает агентство «Новости-Армения» со ссылкой на пресс-секретаря Специальной следственной службы Армении Марину Оганджанян.

«Мигран Погосян обнаружен в Карелии сотрудниками правопорядка России», — уточнила она.

Оганджанян подчеркнула, что в настоящее время решается вопрос экстрадиции.

Бывшему депутату Миграну Погосяну ранее предъявили обвинения в растрате в особо крупном размере, а также в злоупотреблении должностными полномочиями. Следователи подали в суд ходатайство об аресте Погосяна 13 апреля. Позднее он был объявлен в розыск.