Депутат Рады предложил рассмотреть Слепакова новым президентом России

Гражданам России стоит рассмотреть кандидатуру комедийного актера Семена Слепакова как нового президента России. Об этом заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в интервью телеканалу «Дождь».

«Может, у вас [в России] Семен Слепаков, пользующийся огромным авторитетом, пойдет в президенты», — отметил он.

Геращенко признал победу шоумена Владимира Зеленского на выборах президента Украины. По его словам, это «победа демократии» и это показывает, что украинцы не зря провели Майдан.

Он также заверил, что будет поддерживать все полезные начинания Зеленского.