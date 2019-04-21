Порошенко победил на выборах президента Украины в Австралии

Порошенко победил на выборах президента Украины в Австралии

В Австралии действующий украинский лидер Петр Порошенко получил на выборах президента Украины большинство голосов. Об этом сообщает украинское посольство в Facebook.

Согласно опубликованному отчету, всего в Австралии проголосовали 99 человек. При этом за Петра Порошенко проголосовали 72 человека, а за второго кандидата Владимира Зеленского — 26. Еще один бюллетень признали недействительным.​

На избирательном участке в Канберре голосование началось еще в 23:00 20 апреля по киевскому времени (совпадает с мск).

Второй тур президентских выборов на Украине стартовал в 08:00, голосование продлится до 20:00.