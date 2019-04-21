СМИ сообщили о нападении на лидера турецкой оппозиции в пригороде Анкары

СМИ сообщили о нападении на лидера турецкой оппозиции в пригороде Анкары

В пригороде Анкары неизвестные напали на лидера основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаля Кылычдароглу. Об этом сообщил телеканал NTV.

По данным телеканала, инцидент произошел в районе Чубук, куда Кылычдароглу прибыл на похороны погибшего турецкого военного. Так, во время церемонии группа неизвестных напала на оппозиционного лидера, однако его охрана смогла отбиться и завести его в безопасный дом.​ После этого напавшие бросили в здание несколько камней.

Позднее в дом, где укрывался Кылычдароглу, прибыл министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и призвал собравшихся людей «разойтись по домам». Спустя 1,5 часа ожидания в здании оппозиционер отправился в штаб-квартиру своей партии.

Как уточняет NTV, в настоящее время здоровью Кылычдароглу ничто не угрожает.

Ранее, 1 апреля, на выборах мэра столицы Турции впервые за четверть века победил кандидат от оппозиционной Партии народных республиканцев Мансур Яваш.