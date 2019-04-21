Зеленский объяснил демонстрацию бюллетеня на избирательном участке

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский объяснил, зачем показал свой заполненный избирательный бюллетень, сообщает «Интерфакс-Украина».

По его словам, показать бюллетень его попросили журналисты. «Я не сориентировался и показал так», — пояснил Зеленский.

Представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков также сообщил, что Зеленский показал бюллетень по просьбе журналистов. «Это не было сделано с целью пиара. Получилось, как получилось», — приводит его слова «Укринформ».

Ранее стало известно, что из-за демонстрации Зеленским бюллетеня к нему в штаб пришла полиция. Правоохранители считают, что таким образом кандидат нарушил правила ведения предвыборной кампании. За демонстрацию бюллетеня Зеленского могут оштрафовать на 510–850 грн ($19–31).