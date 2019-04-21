СМИ сообщили об увеличении числа жертв взрывов на Шри-Ланке до 185

Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке возросло до 185, 469 человек пострадали, сообщает агентство Xinhua. Об этом также пишет News 1st.

Ранее на Шри-Ланке произошел восьмой за последние шесть часов взрыв, бомба сработала в городе Дематогода, где за несколько минут до этого произошел седьмой взрыв. Также бомбы взорвались в церкви Святого Антония в Коччикаде, церкви Святого Себастьяна в Катувапитье и церкви в Баттикалоа, в отелях Shangri La, Cinnamon Grand Hotel и Kingsbury в Коломбо. Ответственность за случившееся пока не взяла ни одна террористическая организация.

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе осудил серию взрывов в стране и назвал их трусливой атакой. Соболезнования в связи с произошедшим выразили российский президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев.

По данным МИД России, россиян среди погибших и пострадавших на Шри-Ланке нет.