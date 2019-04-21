Украинский генерал предложил захватить часть России в случае ее распада

Бывший замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко допустил, что Россия может утратить часть территорий и Киеву «нужно будет использовать» этот момент. Об этом он написал в ответ на вопрос читателя на портале «Главред».

Романенко спросили, может ли, по его мнению, Россия утратить часть своих территорий, в частности Сибирь. «Это – реальная и весьма серьезная угроза. Россия может потерять не только Сибирь, она может вообще развалиться», — ответил Романенко. По его словам, для этого должны быть определенные условия. Романенко отметил, что рано или поздно «все империи разваливаются», и это ждет и Россию. Генерал подчеркнул, что этот момент Киеву «нужно будет использовать, как Россия и поступила в 2014 году по отношению к Украине».

В июне 2018 года Романенко призвал Украину начать производство ракет, способных долететь «до Москвы и Санкт-Петербурга». По его словам, российскому вооружению могут противостоять украинские ракеты «Гарпун» и «Гром-2», однако их дальности не хватит, чтобы покрыть европейскую часть России. Романенко подчеркнул, что по этой причине Киеву надо начать работу по совершенствованию своих ракет.