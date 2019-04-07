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Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,5

В акватории Охотского моря недалеко от полуострова Камчатка зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на данные службы срочных донесений города Обнинск.

Эпицентр подземных толчков находился в 186 км северо-западнее села Усть-Большерецк, глубина составила 500 км.

В населенных пунктах Камчатского края толчки не ощущались. О пострадавших или разрушениях не сообщается.

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МЧС проверило здания на Камчатке после землетрясения магнитудой 5,7

29 марта на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7, эпицентр залегал в 300 км юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа. После этого МЧС осмотрело социально значимые объекты и здания краевого центра

Теги: Камчатка, землетрясение, МЧС
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