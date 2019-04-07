У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,5

В акватории Охотского моря недалеко от полуострова Камчатка зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на данные службы срочных донесений города Обнинск.

Эпицентр подземных толчков находился в 186 км северо-западнее села Усть-Большерецк, глубина составила 500 км.

В населенных пунктах Камчатского края толчки не ощущались. О пострадавших или разрушениях не сообщается.

29 марта на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7, эпицентр залегал в 300 км юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа. После этого МЧС осмотрело социально значимые объекты и здания краевого центра