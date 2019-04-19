Гол Овечкина не помог «Вашингтону» уйти от поражения в игре с «Каролиной»

Гол Овечкина не помог «Вашингтону» уйти от поражения в игре с «Каролиной»

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил шайбу в четвертом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролины Харрикейнз», однако его команда все равно уступила со счетом 1:2, сообщает ESPN. Команда из Северной Каролины после первого периода вела со счетом 1:0 благодаря голу Уоррена Фегеле. «Вашингтон» сравнял счет во второй трети матча: Овечкин реализовал численное большинство после комбинации, в которой принял участие Дмитрий Орлов. Однако на второй перерыв команды вновь ушли с преимуществом «Каролины» — за 27 секунд до сирены отличился финский легионер Теуво Теравайнен.

В третьем периоде команда из столицы США пыталась отыграться, но вратарь «Каролины» Петр Мразек ошибок не допускал и в итоге был признан лучшим игроком матча.

Благодаря этой победе «Каролина» сравняла счет в серии до четырех побед — 2:2. Следующая игра состоится 21 апреля в Вашингтоне.