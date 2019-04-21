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«Сент-Луис» обыграл «Виннипег» и пробился во второй раунд Кубка Стэнли

«Сент-Луис Блюз» одержал домашнюю победу над командой «Виннипег Джетс» в шестом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершился победой команды из штата Миссури со счетом 3:2.

В составе «блюзменов» хет-триком отметился Джейден Шварц, забивший по разу в каждом из периодов. У гостей шайбы на свой счет записали Дастин Бафлин и Брайан Литтл. Оба гола «Виннипег» забросил в последние десять минут игры, однако перевести ее в овертайм не смог.

Общество
Два гола Радулова помогли «Далласу» победить «Нэшвилл» в матче плей-офф

Регулярный чемпионат НХЛ команды закончили на четвертом и пятом местах в Западной конференции, набрав по 99 очков. По дополнительным показателям «Виннипег» оказался выше «Сент-Луиса», получив преимущество домашней площадки. Однако первые две игры серии на своем льду «Джетс» проиграли (1:2 и 3:4). Следующие две встречи, которые прошли на арене соперника, «Виннипег» выиграл (6:3 и 2:1 ОТ). Пятая игра серии вновь прошла на стадионе канадской команды, верх в которой одержали хоккеисты «Сент-Луиса» — 3:2.

Благодаря сегодняшнему результату «блюзмены» одержали победу в серии 4-2. В рамках следующего раунда Кубка Стэнли команда, в которой выступаю россияне Владимир Тарасенко и Иван Барбашев, встретится с победителем пары «Нэшвилл Предаторз» — «Даллас Старз» (счет в серии 2-3).

Теги: хоккей, НХЛ, Кубок Стэнли, Сент-Луис
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