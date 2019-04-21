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Общество ,  
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Число жертв обрушения двух домов в Рио-де-Жанейро достигло 22 человек

Из-под завалов двух обрушившихся зданий в фавеле бразильского Рио-де-Жанейро извлекли тела еще двоих человек. Таким образом число погибших достигло 22. Об этом сообщает Agencia Brasil.

По данным агентства, спасатели обнаружили тела двоих мальчиков. Теперь среди пропавших без вести остался один человек. Сотрудники спасательных служб продолжают разбор завалов для того, чтобы найти тело пропавшего.

Общество
В Рио-де-Жанейро при обрушении двух домов погибли восемь человек

Обрушение двух четырехэтажных домов в Рио-де-Жанейро произошло 12 апреля в районе Музема на западе города. Район сильно пострадал в результате проливных дождей и паводка. Жителей близлежащих домов эвакуировали из-за угрозы новых обрушений.

Позднее власти города приняли решение снести 16 домов, находящихся в этом же районе. В мэрии отметили, что эти строения являются самостроем и были возведены без соответствующего разрешения.

Теги: Рио-де-Жанейро, обрушение дома, погибшие
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