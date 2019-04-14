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Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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В Рио-де-Жанейро при обрушении двух домов погибли восемь человек

Восемь человек погибли в результате обрушения двух жилых домов в Рио-де-Жанейро, еще 16 числятся пропавшими без вести. Об этом со ссылкой на власти Бразилии сообщает Associated Press.

Четырехэтажные здания обрушились утром 12 апреля в районе Музема на западе города. Район сильно пострадал в результате проливных дождей и паводка. Жителей близлежащих домов эвакуировали из-за угрозы новых обрушений.

Спасатели продолжают разбирать завалы на месте обрушения, по словам представителя пожарной охраны, не исключено, что будут найдены выжившие.

По словам мэра города Марсело Кривеллы, район находится под контролем криминальных организаций.

Теги: Бразилия, Рио-де-Жанейро, обрушение дома
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