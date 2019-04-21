Умершую в России вдову Слободана Милошевича похоронили в Сербии

Вдову бывшего президента Союзной республики Югославия Слободана Милошевича Миру Маркович, которая умерла в одной из больниц в России, похоронили в Сербии. Об этом сообщает «Радио и телевидение Сербии».

Похороны Маркович прошли в городе Пожаревац, который расположен в 80 км от Белграда. На церемонии погребения присутствовали ее родственники и единомышленники.

Во время похорон было зачитано письмо ее дочери Марии, в котором она сообщила, что никогда не вернется в Сербию вместе с братом Марко.

Информация о смерти Миры Маркович в России, где она прожила последние 15 лет, появилась 14 апреля. По неофициальным данным, причиной смерти стала пневмония. Сербская газета «Вечерние новости» писала, что она умерла в сочинской больнице. Агентство Tanjug в свою очередь сообщило, что по неподтвержденным данным Маркович скончалась в Москве.