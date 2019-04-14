Умерла вдова Слободана Милошевича

Мирьяне Маркович было 77 лет, она скончалась в больнице в России. Здесь несколько лет назад она получила убежище, в Сербии женщину подозревали в злоупотреблении полномочиями: она помогла няне своего внука получить госквартиру

Мирьяна Маркович (Фото: ARIS SARIS / AP)

В российской больнице умерла вдова бывшего президента Югославии Слободана Милошевича Мирьяна (Мира) Маркович. Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщает сербская газета ​«Вечерние новости». Эту информацию Би-би-си подтвердил ее близкий друг, заместитель председателя ЦК Социалистической партии Сербии ​Милютин Мрконич. По информации агентства Tanjug, женщина умерла от пневмонии.

Еще одного агентство Beta уточняет: у посольства Сербии в Москве официального подтверждения о смерти Маркович нет.

Вдове Слободана Милошевича было 77 лет. ​«Вечерние новости» отмечают, что она умерла в сочинской больнице. Tanjug в свою очередь пишет, что, по неподтвержденным данным, женщина скончалась в Москве.

​В течение последних семи дней, продолжают «Вечерние новости», Маркович находилась в тяжелом состоянии и перенесла четыре операции. Из-за чего они проводились и какие у женщины были диагнозы, издание не поясняет.

Маркович родилась в октябре 1942 года в сербском городе Пожаревац. По профессии она была социологом (закончила Белградский университет, где также получила докторскую степень). Этот предмет она преподавала в Американско-французском университете управления в Белграде. За свою жизнь она опубликовала около 100 статей по социологии, также ее авторству принадлежат два учебника.