Полиция задержала подозреваемого в обстреле двоих подростков в Москве

Полиция задержала подозреваемого в обстреле двоих подростков в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в обстреле из пневматического оружия двоих подростков на северо-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

«Подозреваемый задержан, у него обнаружено пневматическое оружие», — заявили в ведомстве.

Инцидент с обстрелом подростков произошел в Москве на улице Расплетина днем 20 апреля. Пострадавшие для оказания помощи были доставлены в медицинские учреждения.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК (хулиганство), следственные органы запросили МВД о передаче дела себе.