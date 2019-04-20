Число задержанных на акции «желтых жилетов» в Париже превысило 180

Число задержанных на акции «желтых жилетов» в Париже возросло до 189 человек, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на префектуру полиции. Ранее было известно о 137 задержанных.

Как отмечает телеканал, по меньшей мере 110 из них взяты под стражу. Кроме того, полиция досмотрела более 17 тыс. человек.

По последним данным МВД, в акциях протеста по всей стране участвовали 27,9 тыс. человек, в столице на улицы вышли около 9 тыс. манифестантов. Ранее сообщалось, что в Париже полиции пришлось применить для разгона протестующих слезоточивый газ.

В Тулузе в ходе протестов неизвестные надели на статую Жанны д’Арк маску основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает радиостанция France Info.