«Россия» объяснила причину задержки рейса из Мурманска в Петербург

«Россия» объяснила причину задержки рейса из Мурманска в Петербург

Рейс авиакомпании «Россия» SU6348 Мурманск — Санкт-Петербург был задержан вечером 19 апреля из-за пассажира, который неадекватно вел себя во время посадки. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Во время отстранения от полета сотрудниками полиции <…> последний произнес фразы, которые однозначно трактуются членами экипажа и сотрудниками правоохранительных органов как угроза безопасности других пассажиров и целостности воздушного судна», — сообщили в пресс-службе.

Дебошира отстранили от полета и передали правоохранительным органам. Сотрудники авиакомпании провели дополнительный осмотр самолета, других пассажиров, багажа и ручной клади.

В «России» не исключили, что с пассажира, из-за которого задержали рейс, могут взыскать убытки.