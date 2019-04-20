В Ленинском районе Подмосковья без света остались более 120 тыс. человек

В Ленинском районе Подмосковья без света остались более 120 тыс. человек

В Ленинском районе Подмосковья из-за аварии без электроснабжения остались около 123 тыс. человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе министерства энергетики Московской области.

Авария затронула часть города Видное, рассказали в ведомстве.

«В 12:50 последствия аварии были устранены, энергоснабжение было восстановлено», — сообщили в министерстве.

На сайте ПАО «МОЭСК» говорится, что жители оставшихся без света населенных пунктов получили электроснабжение по резервной схеме. По данным пресс-службы, из-за инцидента без света остались 1,9 тыс. клиентов компании. Авария связана с технологическим нарушением на подстанции 110 кВ «Апаренки», отмечает компания.