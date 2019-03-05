В Новороссийске без света остались более 120 тыс. человек

В Новороссийске без света остались более 120 тыс. человек

В Новороссийске из-за аварийного отключения электроэнергии на подстанции «Кирилловская» без электричества остались около 124,6 тыс. человек, а также промышленные предприятия. Об этом сообщается на сайте Ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

Отмечается, что причиной отключения стало повреждение выключателя трансформатора.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю РБК сообщили, что на подстанции произошла неисправность.

«Это технологическая неисправность на подстанции «Кирилловская» в Новороссийске. Неисправность связана с выходом из строя масляного выключателя на одной из подстанций. Сейчас на месте аварийно-восстановительная бригада, проводятся работы по восстановлению», — сказали в пресс-службе.