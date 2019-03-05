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Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
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В Новороссийске без света остались более 120 тыс. человек

В Новороссийске из-за аварийного отключения электроэнергии на подстанции «Кирилловская» без электричества остались около 124,6 тыс. человек, а также промышленные предприятия. Об этом сообщается на сайте Ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

Отмечается, что причиной отключения стало повреждение выключателя трансформатора.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю РБК сообщили, что на подстанции произошла неисправность.

«Это технологическая неисправность на подстанции «Кирилловская» в Новороссийске. Неисправность связана с выходом из строя масляного выключателя на одной из подстанций. Сейчас на месте аварийно-восстановительная бригада, проводятся работы по восстановлению», — сказали в пресс-службе.

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В Чечне остались без света более 120 тыс. человек

«Наша газета» со ссылкой на замглавы Новороссийска Александра Яменскова уточняет, что без света остаются Приморский, Южный, Центральный район и село Мысхако, а также частично Восточный район. Начальник городского управления ГО и ЧС Игорь Васильев сообщил, что социальные объекты переведены на резервные источники электропитания.

В конце январе в Чечне без света остались более 120 тыс. человек. Это произошло после срабатывания защиты и отключения высоковольтной линии «Горец», которая находится в зоне ответственности АО «Чеченэнерго» — дочернего предприятия ПАО «Россети».

Теги: Краснодарский край, электричество, авария
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