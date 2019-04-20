Вице-премьер России обсудил с Асадом восстановление экономики Сирии

Вице-премьер России Юрий Борисов и президент Сирии Башар Асад в субботу провели переговоры по вопросам российской помощи в восстановлении экономики Сирии. ​Об этом сообщает «РИА Новости».

«Я передаю вам огромный привет из Москвы... Убежден, что все наши усилия, направленные на восстановление экономики Сирии, станут успешными», — сказал вице-премьер.

В свою очередь Асад поприветствовал Борисова и выразил надежду на реализацию всех запланированных договоренностей. «В течение последних четырех месяцев обсуждали многое, что начало реализовываться. В ходе этого визита обсудим некоторые детали, иногда эти детали очень важны», — сказал президент САР.

Как отмечает сирийское агентство SANA, накануне Асад в своей резиденции в Дамске принял принял специального посланника президента России по Сирии Александра Лаврентьева, замминистра иностранных дел Сергея Вершинина и сопровождающую их российскую делегацию. На встрече были рассмотрены вопросы повестки дня следующего раунда переговоров Астанинского формата, а также обсуждались инициативы, связанные с обменом задержанных и судьбы пропавших без вести. Стороны пришли к взаимному согласию о необходимости ускорить работу по достижению желаемых результатов.

В середине марта по указанию президента России Владимира Путина Сирию посетил министр-обороны Сергей Шойгу. Он провел переговоры с Башаром Асадом и передал послание от Путина. Содержание послания в министерстве не раскрыли.