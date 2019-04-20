В Кабуле возле здания Министерства связи прогремел взрыв

В Кабуле возле здания Министерства коммуникационных и информационных технологий прогремел взрыв. Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя МВД Афганистана Насрата Рахими.

По его словам, в нападении участвовали три террориста-смертника. Он также отметил, что после взрыва были слышны выстрелы. На место происшествия прибыла полиция, которая оцепила территорию министерства, уточняет телеканал ToloNews.

21 марта, в день праздника Навруза, при взрывах в Кабуле погибли шесть человек.

