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При взрывах в Кабуле в день праздника Навруза погибли шесть человек

В результате взрывов в афганском Кабуле погибли шесть человек и около 23 пострадали, сообщает Reuters со ссылкой на представителя правительства.

Атака произошла в день празднования наступления весны и нового года (Навруза) в Афганистане. Агентство со ссылкой на данные МВД страны передает, что взорвались мины, при этом отмечается, что, по данным Минобороны, речь идет о ракетном обстреле. 

Pajhwok также пишет, что Кабул подвергся ракетному обстрелу.

В конце января в городе Майданшахр в Афганистане в результате взрыва рядом с базой спецслужб погибли 12 человек, около 30 получили ранения. Reuters со ссылкой на источники передавало, что погибли более 100 человек. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Талибан».

Теги: Афганистан, праздник, взрывы
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