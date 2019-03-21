При взрывах в Кабуле в день праздника Навруза погибли шесть человек

При взрывах в Кабуле в день праздника Навруза погибли шесть человек

В результате взрывов в афганском Кабуле погибли шесть человек и около 23 пострадали, сообщает Reuters со ссылкой на представителя правительства.

Атака произошла в день празднования наступления весны и нового года (Навруза) в Афганистане. Агентство со ссылкой на данные МВД страны передает, что взорвались мины, при этом отмечается, что, по данным Минобороны, речь идет о ракетном обстреле.

Pajhwok также пишет, что Кабул подвергся ракетному обстрелу.

В конце января в городе Майданшахр в Афганистане в результате взрыва рядом с базой спецслужб погибли 12 человек, около 30 получили ранения. Reuters со ссылкой на источники передавало, что погибли более 100 человек. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Талибан».