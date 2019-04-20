Кабмин выделил 1 млрд руб. на строительство общежития МГТУ им. Баумана

Кабмин выделил 1 млрд руб. на строительство общежития МГТУ им. Баумана

Правительство России направит порядка 1,1 млрд руб. в 2019–2020 годы на завершение строительства и реконструкции комплекса общежитий Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Отмечается, что средства на эти цели выделят в рамках реализации госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ». В частности, на завершение строительства общежития выделят 603 млн руб. в 2019 году, а в 2020 году — 482,3 млн руб. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году.

Отмечается, что благодаря строительству нового комплекса будет создано около 1350 дополнительных мест для размещения студентов университета.

В начале месяца кабмин сообщал о дополнительном выделении 5,3 млрд руб. на повышение зарплат для научных сотрудников.