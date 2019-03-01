Роструд напомнил о короткой рабочей неделе из-за 8 марта

Россияне на предстоящей неделе будут отдыхать на один день больше из-за празднования Международного женского дня. Выходными будут три дня подряд — 8, 9, 10 марта. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Роструда.

«В связи с празднованием Международного женского дня следующая рабочая неделя будет четырехдневной. Так, россиянам предстоит трудиться с 4 по 7 марта и потом отдыхать с 8 по 10 марта», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Роструде напомнили, что 7 марта является предпраздничным рабочим днем, поэтому продолжительность работы у россиян сокращается на час.

В феврале Роструд напомнил, что День защитника Отечества, который также является праздничным днем в России, перенесли на майские праздники, так как 23 февраля выпадало на субботу. Правительство приняло решение увеличить майские праздники и перенести его на пятницу, 10 мая. Таким образом, в мае россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая, а также с 9 по 12 включительно.