Режиссер Роман Полански подал в суд на Академию киноискусств и наук США за то, что его исключили из организации. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Он подал иск в Верховный суд Лос-Анджелеса в пятницу, 19 апреля. В нем он попросил суд восстановить свое членство в Академии. В иске отмечается, что организация нарушила свои собственные правила.

Адвокат режиссера Харланд Браун добавил, что его подзащитный требует беспристрастное слушание. Он отметил, что Полански «вышвырнули анонимным письмом». Браун добавил изданию Variety, что решение Академии «не опирается на выводы, а выводы не подтверждаются доказательствами».

В свою очередь представитель Академии заявил, что процедуры исключения Полански из организации были справедливыми и разумными. «Академия придерживается своего решения», — сказал он.

Полански исключили из Академии в начале мая 2018 года. Тогда он пригрозил Академии судом. В 1977 году его признали виновным в связи с 13-летней девочкой. После этого он покинул США и уехал во Францию. В 2017 году СМИ сообщали, что режиссер стал фигурантом нового дела о сексуальных домогательствах.