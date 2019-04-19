Шесть кораблей НАТО прибыли в польский порт Гдыня

Шесть кораблей НАТО прибыли в польский порт Гдыня

Шесть кораблей Первой постоянной группы военно-морских сил НАТО (SNMG1) зашли в порт Гдыня на Балтийском побережье Польши, сообщает телеканал TVN24.

В частности, это американский эсминец Gravely, польский фрегат «Генерал Казимир Пулавский», испанский фрегат Almirante Juan De Borbon, британский фрегат Westminster и танкер ВМС Германии Rhon, уточняет TVP info.

Корабли прибыли в порт с рабочим визитом и покинут его утром 23 апреля. В это время на борт некоторых из них смогут подняться посетители, передает Польское телевидение.

Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря 18 апреля. За ее действиями следят российские корабли, сообщили ранее в Национальном центре управления обороной.



