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В Подмосковье подожгли здание еврейской академии

Неизвестные подожгли здание иешивы «Торат Хаим» — крупнейшего из еврейских учебных заведений России, которое расположено в Раменском районе Подмосковья. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь главного раввина Москвы Ольга Есаулова.

По ее словам, неизвестные подожгли склад кошерного мяса и нарисовали свастику. «Никто из людей не пострадал. Мы уверены, что это был поджог», — сказала она.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве заявили РБК: «Пока никаких заявок по этому адресу у нас нет».

Раввин иешивы Мойше Лебель сообщил «РИА Новости», что в момент происшествия в здании учреждения находились 60 студентов, раввинов и гостей, которые пришли на седер — ритуальную трапезу по случаю Песаха.

Песах — центральный иудейский праздник в память об исходе из Египта. В этом году он отмечается с 19 по 27 апреля.

Теги: Подмосковье, поджог, Академия, новости РБК
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