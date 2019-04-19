В Москве по делу о хищении ₽1 млрд арестовали главу коллегии адвокатов

В Москве по делу о хищении ₽1 млрд арестовали главу коллегии адвокатов

В Москве по делу о хищении у Росавиации 1 млрд руб. арестован председатель коллегии адвокатов, говорится в сообщении Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК. Как сообщила ТАСС представитель ведомства Елена Марковская, речь идет о главе коллегии Сергее Юрьеве.

По версии следствия, в 2008 году глава коллегии, используя связи в Росавиации, предоставил заключение, которое содержало завышенную стоимость юридических услуг для формирования документации. После этого Госкорпорация по организации воздушного движения и адвокатская коллегия заключили договор, который неоднократно продлевался в нарушение установленных процедур. С 2008 по 2018 год в результате завышения цены госконтракта коллегия адвокатов необоснованно получила более 1 млрд руб.

По факту хищения возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК. Ранее в рамках дела был арестован руководитель управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимир Мнишко.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов (ФПА), ее президент Юрий Пилипенко лично поручился за Сергея Юрьева. Он предложил изменить меру пресечения на залог в 1 млн руб. «У суда не было абсолютно никаких оснований для заключения под стражу нашего коллеги», — считает Пилипенко.