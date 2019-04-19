Застройщиков апартаментов обяжут платить 1,2% от продаж в Фонд дольщиков

На рассмотрение Госдумы планируется внести законодательную норму, которая обяжет застройщиков апартаментов платить взносы в Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства (Фонд дольщиков) в размере 1,2% от стоимости продаж. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев на пресс-конференции, посвященной изменениям законодательства в жилищной сфере.

С 2017 года в Фонд дольщиков платят только застройщики жилья и, по данным на 19 апреля, в нем собрано 18,7 млрд руб. Эти деньги фонд использует для достройки проблемных объектов.

Норму об апартаментах планируется добавить к пакету поправок в закон о долевом строительстве, который в начале апреля Николаев с группой депутатов уже внес в Госдуму.

По словам Николаева, застройщики, которые будут испытывать трудности с привлечением проектного финансирования после 1 июля 2019 года, «готовятся к тому, что не будут строить жилье, но будут строить апартаменты». «Если мы до 1 июля этого года не решим вопрос с защитой покупателей апартаментов, то у нас появляется существенный риск, что через год-два у нас не будет обманутых дольщиков, которые купили жилье, но появится большое число обманутых дольщиков, которые купили апартаменты», — уверен Николаев.

С 1 июля 2019 года застройщики должны будут продавать через счета эскроу все новые жилые проекты. При такой схеме застройщик получает деньги, привлеченные от дольщиков, только после ввода дома в эксплуатацию, а строительство ведет за счет проектного финансирования банка. На эскроу-счета должны будут перейти и текущие проекты, если они построены менее чем на 6–30% (в зависимости от типа проекта) и в них продано менее 10% квартир.