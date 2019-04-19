Фонд Prosperity Capital Management стал владельцем 5,16% «Группы ЛСР»

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,06 +0,16 EUR Бирж. 72,05 +0,24 Brent 71,98 +0,25% USD Нал. 64,49 63,60 EUR Нал. 72,52 71,64 USD ЦБ 63,96 -0,11 EUR ЦБ 71,92 -0,32 EUR/USD 1,1245 +0,0014 BTC/USD Бирж. 5 315,10 +4,30 IMOEX 2 563,15 +0,09% RTSI 1 260,70 -0,13% DJIA 26 559,54 +0,42% Nasdaq 7 998,06 +0,02%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Полиметалл ₽790 (+16,02%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,86%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Полиметалл ₽790 (+16,02%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,86%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 63,96 (-0,11) Quote, 13:04
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 71,92 (-0,32) Quote, 13:04
Глава ФАС поручил проверить рост цен на проезд в автобусах Общество, 18:22 Биопродукты во Франции: сомнительная мода или перспективная ниша Pro, 18:16 Украинский суд присудил компенсацию российскому «МиГу» Бизнес, 18:13 Фонд Prosperity Capital Management стал владельцем 5,16% «Группы ЛСР» Бизнес, 18:09 В Москве по делу о хищении ₽1 млрд арестовали главу коллегии адвокатов Общество, 18:08 Криптовалюта вместо доллара: российские компании выступили за стейблкоины Крипто, 18:07 Фонд Поветкина уличили в сдаче спортивного центра в аренду под торговлю Общество, 18:05 Посол России посоветовал главе белорусского МИДа учитывать роль Медведева Политика, 18:05 Путь Хотина: белорусские корни, высокие связи и спортивное спонсорство Бизнес, 18:05 Business Insider нашел 13 «потрясающих фактов» об экономике России Экономика, 17:52 Даниил Медведев обыграл Джоковича в четвертьфинале турнира в Монако Спорт, 17:51 Названы ведущие дебатов Порошенко и Зеленского на стадионе Политика, 17:50 Патрушев заявил о хищении ₽2 млрд при реализации программы «Юг России» Общество, 17:43 Следствие попросило поместить банкира Хотина под домашний арест Финансы, 17:30
Бизнес ,  
0 
Фонд Prosperity Capital Management стал владельцем 5,16% «Группы ЛСР»

Инвестфонд Prosperity Capital Management стал владельцем 5,16% акций ПАО «Группа ЛСР», следует из сообщения девелопера. Акции «Группы ЛСР», по данным на 17:00 мск пятницы, 19 апреля, торгуются на Московской бирже по цене 665,4 руб. за бумагу. Таким образом текущая стоимость принадлежащего Prosperity Capital Management пакета равняется 3,5 млрд руб.

Из сообщения «Группы ЛСР» следует, что до 5 апреля фонд владел 4,33% девелопера. Директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко уточнил, что фонд является акционером «Группы ЛСР» последние три года. «Мы участвовали в последнем размещении и за счет него увеличили долю владения», — уточнил Кривошапко.

Основная доля «Группы ЛСР» принадлежит ее основателю Андрею Молчанову, сейчас он контролирует 50,33% компании. Молчанов 3 апреля продал 9,7% своих акций группы, увеличив долю акций в свободном обращении до 41,57%.

«Группа ЛСР» — второй по объему строительства и выручке застройщик после группы ПИК. ЛСР строит 4,1 тыс. кв. м жилья в Петербурге, Москве и Екатеринбурге. В 2018 году компания получила также разрешение на строительство 1,4 млн кв. м в Ленинградской области.

Инвестфонд Prosperity Capital Management владеет миноритарными долями в ретейлерах «Лента» и «Магнит», энергетической «Энел Россия» и других компаниях.

Теги: Недвижимость, сделка
Материалы по теме
Владелец «Группы ЛСР» продал 9,7% акций застройщика за 5,8 млрд руб.
Бизнес
Экс-глава Минтранса стал гендиректором «Группы ЛСР»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter