Фонд Prosperity Capital Management стал владельцем 5,16% «Группы ЛСР»

Инвестфонд Prosperity Capital Management стал владельцем 5,16% акций ПАО «Группа ЛСР», следует из сообщения девелопера. Акции «Группы ЛСР», по данным на 17:00 мск пятницы, 19 апреля, торгуются на Московской бирже по цене 665,4 руб. за бумагу. Таким образом текущая стоимость принадлежащего Prosperity Capital Management пакета равняется 3,5 млрд руб.

Из сообщения «Группы ЛСР» следует, что до 5 апреля фонд владел 4,33% девелопера. Директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко уточнил, что фонд является акционером «Группы ЛСР» последние три года. «Мы участвовали в последнем размещении и за счет него увеличили долю владения», — уточнил Кривошапко.

Основная доля «Группы ЛСР» принадлежит ее основателю Андрею Молчанову, сейчас он контролирует 50,33% компании. Молчанов 3 апреля продал 9,7% своих акций группы, увеличив долю акций в свободном обращении до 41,57%.

«Группа ЛСР» — второй по объему строительства и выручке застройщик после группы ПИК. ЛСР строит 4,1 тыс. кв. м жилья в Петербурге, Москве и Екатеринбурге. В 2018 году компания получила также разрешение на строительство 1,4 млн кв. м в Ленинградской области.

Инвестфонд Prosperity Capital Management владеет миноритарными долями в ретейлерах «Лента» и «Магнит», энергетической «Энел Россия» и других компаниях.