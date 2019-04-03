Владелец «Группы ЛСР» продал 9,7% акций застройщика за 5,8 млрд руб.

Компания Solneau Limited, принадлежащая основателю и основному акционеру девелоперской «Группы ЛСР» Андрею Молчанову, продала 9,7% ЛСР примерно за 5,8 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба ЛСР.

Solneau Limited продаст 10 млн акций по цене 580 руб. за штуку, после сделки Молчанов сохранит контрольную долю в ЛСР — около 50,33%. При этом на закрытии торгов Мосбиржи во вторник, 2 апреля, акции ЛСР торговались примерно по 635 руб. за бумагу — соответственно, Молчанов продал бумаги со скидкой более чем в 8,5%.

Группа ЛСР — один из крупнейших застройщиков в России, в том числе работающий в Санкт-Петербурге, Москве и на Урале. В 2018 году выручка компании составила 146 млрд руб. Летом гендиректором ЛСР стал бывший министр транспорта Максим Соколов.