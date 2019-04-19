В Дагестане отравились более 70 детей

В Дагестане отравились более 70 детей

В Дагестане с 10 по 19 апреля в больницу с признаками отравления поступили более 70 детей в возрасте от одного года до шести лет, сообщает минздрав республики. 22 ребенка были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции, позднее семерых детей выписали. Как сообщает ведомство, состояние 15 пациентов, оставшихся в больнице, преимущественно легкой степени тяжести.

Остальных 50 обратившихся детей отправили на амбулаторное лечение, им госпитализация не понадобилась, передает министерство.

Причины вспышки инфекции пока не известны, их выясняет республиканский Роспотребнадзор.

В марте в дагестанском Хасавюрте госпитализировали 104 человека с острой кишечной инфекцией. Большинство пациентов — дети, большей частью до трех лет. В правительстве региона сообщили, что почти все пострадавшие пили водопроводную воду. По факту произошедшего завели уголовное дело.