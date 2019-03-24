Число госпитализированных с отравлением в Хасавюрте возросло до 104

Число госпитализированных с отравлением в Хасавюрте возросло до 104

Число госпитализированных с острой кишечной инфекцией в дагестанском Хасавюрте возросло до 104. Об этом сообщил главный врач центральной городской больницы Хасавюрта Титалав Хириев, слова которого приводятся на сайте правительства республики.

Как рассказал Хириев, 89 из госпитализированных — дети, большей частью до трех лет. По его словам, пациенты поступили в состоянии легкой и средней степени тяжести. «Все они получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме: недостатка в лекарственных препаратах нет», — подчеркнул главный врач.

Глава Минздрава Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил, что на место выехали специалисты республиканского центра инфекционных болезней.

Роспотребнадзор расследует причины вспышки инфекции. Как отмечает правительство региона, почти все пострадавшие пили водопроводную воду, и специалисты выявляют источник загрязнения. На заседании оперативного штаба по локализации вспышки заболеваемости власти решили прекратить подачу воды до ее полной очистки и дезинфекции. На время работ город обеспечат подвозной питьевой водой, а также водой из других источников.