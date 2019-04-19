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BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
CVS Health $92 (+75,87%) прогноз Morgan Stanley к 21.02.20 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
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Дело Хотина ,  
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Титов счел невозможным арест мажоритария «Югры» Хотина

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов прокомментировал РБК задержание мажоритария «Югры» Алексея Хотина.

«Были ли нарушения со стороны Хотина, мы судить не можем, так как не рассматривали материалы дела, и сможем сформировать свою позицию позднее», — сказал Титов. Говоря о мере пресечения, он отметил, что банковская деятельность является предпринимательской и лишение свободы назначаться не может.

«Мы провели экспертизу дела. Разумеется, не делали аудит банка, но по процедуре санации пришли к выводу, что отзыв лицензии был произведен с нарушениями», — добавил Титов. По его словам, банк «Югра» оспаривал этот отзыв в судебном процессе, в котором Титов участвовал в качестве третьего лица, однако суд принял решение в пользу ЦБ.

Поскольку банк исчерпал возможности оспорить отзыв лицензии, для него было подготовлено правовое заключение, которое он мог бы передать в Конституционный суд вместе с жалобой, добавил Титов.

Общество
СК сообщил о задержании мажоритария «Югры» Хотина

Ранее 19 апреля Следственный комитет сообщил о задержании Хотина. Он выступает фигурантом дела по факту хищения средств банка «Югра» на 7,5 млрд руб. (ч. 4 ст. 160 УК). Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании акционеру меры пресечения.

Теги: Алексей Хотин, «Югра», Борис Титов
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