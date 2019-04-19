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BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
CVS Health $92 (+75,87%) прогноз Morgan Stanley к 21.02.20 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
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Общество ,  
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В Татарстане при взрыве автомобиля пострадал мужчина

В городе Нижнекамск в Татарстане взорвался автомобиль, пострадал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе совета Нижнекамского муниципального района.

«После взрыва загорелся автомобиль, который полностью выгорел, также пострадали две рядом стоящие машины. Автомобиль на момент инцидента не был заведен, в салоне находились два баллона для сварки», — рассказали в пресс-службе. Там добавили, что предварительной версией случившегося является нарушение техники безопасности при транспортировке газовых баллонов.

В результате взрыва пострадал мужчина 1953 года рождения, его состояние оценивается как средней степени тяжести, добавили в пресс-службе. У него диагностирована травма грудной клетки, есть подозрения на перелом бедер.

В пресс-службе МВД Татарстана РБК подтвердили информацию о взрыве. «При запуске двигателя произошел взрыв двух кислородных баллонов, находящихся в салоне. Криминала там нет. Мужчина пострадал, находится в больнице», — сказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в Коломне при взрыве газа в квартире пострадал человек. Взрывом выбило стекла, однако он не привел к разрушениям стен и перекрытий.

Теги: взрыв, Татарстан, автомобиль, новости РБК
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