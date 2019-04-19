В Кремле отказались отвечать на вопросы о предупреждении Путина Авену

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался отвечать на вопросы, связанные с заявлениями спецпрокурора Роберта Мюллера, передает корреспондент РБК. Спецпрокурор, который вел дело о российском вмешательстве в выборы в США, утверждал, что Путин заранее предупредил главу Альфа-банка Петра Авена о возможном введении санкций.

Песков не стал отвечать на вопрос о том, действительно ли Авен мог воспринять «намеки» Путина как прямое указание к действию. Этот вопрос он переадресовал банкиру. Также Песков заявил, что не может сказать, была ли согласована с Путиным дача показаний Авена Мюллеру.

Пресс-секретарь Кремля подтвердил, что Петр Авен время от времени встречается с президентом. «Не знаю, можно ли говорить о том что это регулярно, каждый квартал, но, безусловно, он имеет отдельные встречи с Путиным. Это может быть несколько встреч в течение года. Это не какие-то эксклюзивные встречи, это обычная практика», — объяснил Песков. Он подчеркнул, что общение с крупными бизнесменами — «постоянная составляющая» в работе главы государства.

О предупреждениях Путина Авену американский спецпрокурор сообщил в докладе, который был подготовлен по итогам расследования. Мюллер указал, что Авен сам сообщил об этом во время встречи с американскими следователями. Часть информации банкир передал через прокурора. По словам Авена, тему возможного введения санкций против Альфа-банка и самого банкира Путин поднял на встрече в 2016 году.

Пресс-служба Альфа-банка отказалась комментировать РБК эти сообщения.